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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل الى بغداد


وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية التي تجمع العراق والاردن ومصر.

وكان في استقبال الرئيس المصري، رئيس الجمهورية برهم صالح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين، وتعد زيارة السيسي اول زيارة لرئيس مصري الى بغداد منذ ثلاثة عقود.

 

 

 

ومن المقرر ان يصل الى العاصمة بغداد في وقت لاحق ملك الاردن عبدالله الثاني، حيث من المزمع انعقاد القمة الثلاثية.

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