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الكشف عن تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً


كشف مصدر برلماني، اليوم السبت، عن تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاحد الى يوم اخر.

وقال المصدر ان "جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد الاحد سيتم تأجيلها الى يوم اخر"، مرجحا ان "تعقد في يوم الاثنين المقبل".

واضاف المصدر، ان "التأجيل لم يعلن عنه او عن اسبابه بشكل رسمي لكن من المحتمل ان يكون لتزامنه مع موعد القمة الثلاثية". ولفت الى ان "يوم غد سيشهد اجتماعاً لرؤساء الكتل السياسية لمناقشة اليات تفعيل عمل البرلمان بالمرحلة المقبلة".

وكان مجلس النواب قد ارجأ جلسته التي كان من المقرر عقدها يوم الثلاثاء الماضي 22 حزيران 2021، الى يوم غد الاحد، لعدم اكتمال النصاب.

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الكشف عن تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً
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