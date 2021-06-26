الصحة النيابية: وفيات كورونا ستتضاعف بسبب متحور "دلتا".. لن يوقف الموت الآتي سوى اللقاح

حذرت لجنة الصحة النيابية، السبت (26 حزيران 2021)، من أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العراق ستتضاعف بسبب متحور "دلتا" من الفيروس، فيما أكدت أن "اللقاح فقط من يوقف كل هذا الموت".

وقال مقرر اللجنة النائب جواد الموسوي في بيان إن "جميع الدلائل العلمية تشير الى ان الزيادة في اعداد الاصابات في الايام الاخيرة تعود الى دخول العراق في الموجة الثالثة لجائحة الكورونا فايرس بسبب المتغير دلتا الجديد للكورونا والتي تصيب البلدان المتأخرة نسبيا في اعداد المتلقين للقاحات".

وأضاف، ان "هذا المتغير سيحصد ضعف عدد الوفيات التي حصدتها المتغيرات التي سبقته، ولا يمكن ايقافه الا بجرعتي لقاح، بمعنى انك لست بمأمن من الاصابة به اذا كنت غير ملقح"، مبيناً أنه "لاحماية من هذا الوباء الا بالتزام بتعلمات الوقاية الصحية واخذ اللقاح بصورة كاملة".

وتابع أن "المتغير (دلتا) لن يكون هو الاخير، ولن يتوقف الوباء فجاة او يتحول الى سلالة (لقاحية) كما يشيع البعض"، مؤكداً أن "اللقاح وحده هو من سيقف بوجه كل هذا الموت".

وأردف الموسوي قائلاً "بدون اللقاح انت (عاري) امام أسوء متغير عرفتة مراكز السيطرة على الأمراض حول العالم"، داعياً الجميع إلى "التسارع بأخذ اللقاح، فجميع الاسرة في المستشفيات قاربت على الوصول لسعتها القصوى".