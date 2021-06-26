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الفياض يصدر بيانا حول استعراض الحشد.. هذا ما جاء فيه


أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم السبت، بياناً حول الاستعراض الذي أقامته الهيئة بذكرى التأسيس وانطلاق عمليات التحرير.

وقال الفياض في البيان "اليوم أنهى الحشد الشعبي استعراضه العسكري الأول في ذكرى ولادته السابعة وبدء معاركه ضد عصابات داعش الإرهابية"، مضيفاً أن "الاستعراض المهيب الذي شاهده العالم جسد صورة من صور التنظيم العالي والقوة الكبيرة المساندة لباقي قواتنا المسلحة والأمنية البطلة، وبعد ان استلهمنا كل معاني النجاح في هذه التجربة الأولى التي رفعت رؤوس العراقيين وأخافت اعداء أبناء الرافدين".

وتابع "هنا لا يسعنى الا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي لرعايته الكريمة لهذا المحفل البهي وحضوره الرائع مع باقي المنظومة الأمنية العراقية لتكتمل لوحة الرفعة والعزة لبلدنا العزيز الأبي. كما لا يسعنى ايضا الا تقديم الشكر لقيادتنا المسلحة والأمنية الفذة والقيادات السياسية والشخصيات المختلفة التي تحملت عناء المجيء لمشاركة اخوتهم في الحشد بعيدهم الوطني السابع".

وختم الفياض بيان، بالقول "حمى الله العراق والعراقيين ودفع عنهم كيد الاعداء ورحم الله شهداءنا الاجلاء لاسيما قادة النصر فلولاهم لما ظهر اليوم ابناؤهم بهذه العزة والكرامة".

واستعرضت قوات الحشد الشعبي صباح اليوم (السبت، 26 حزيران، 2021) في معسكر الشهيد أبو منتظر المحمداوي في ديالى بكافة صنوفها بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسها.

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