الدفاع المدني تخمد حريقا وتنقذ 9 محال تجارية في بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع في محلين، فيما اشارت الى انقاذ 9 محال تجارية داخل سوق وسط بغداد بجانب الكرخ.

وذكرت المديرية في بيان ، أن "فرقها اخمدت حريقا اندلع داخل محلين تجاريين عبارة عن اكشاك مخصصة لتصليح اجهزة التكييف داخل سوق المشاهدة في ساحة الطلائع وسط العاصمة بغداد ".

واضافت المديرية، أن "فرقها طوقت وعزلت النيران المشتعلة في محلين من المحال التجارية وابعدت خطرها عن تسعة محال اخرى مجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واشارت الى، أن "سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي مما اشعل الحريق بادئ الأمر".