الإطاحة بشبكة ارهابية قتلت عائلة في بابل

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على خلية ارهابية قتلت احد المواطنين وعائلته في محافظة بابل.

وذكرت الوكالة في بيان ، انه "وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على شبكة مكونة من خمسة إرهابيين من الخلايا النائمة في شمالي محافظة بابل".

واضافت، ان "اسمائهم وردت ضمن قاعدة بيانات المطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب تحت كنى واسماء مختلفة واعترفوا بقيامهم بقتل احد المواطنين وعائلته في شمالي محافظة بابل وقيامهم بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية".

واشارت الوكالة الى، أن "الارهابيين تم تدون اقوالهم اقوالهم وإحالتهم الى الجهات المختصة".