خلية الإعلام الحكومي تصدر بياناً هاماً بشأن الموجة الثالثة من وباء كورونا

أكدت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، توحيد وتنسيق الجهد الحكومي لمساندة وزارة الصحة في مواجهة الموجة الثالثة للجائحة.

وقالت الخلية في بيان انها "تعمل على تنسيق الجهد الحكومي؛ لدعم الخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة الوباء، ولاسيما في ما يتعلق بزيادة وتيرة توزيع اللقاحات، لمضاعفة أعداد منافذ تلقي الجرعات، وتذليل العقبات الفنية والادارية لتوريد المزيد من اللقاحات من المناشيء العالمية الرصينة، وفرض الإجراءات الوقائية في البلد، وتهيئة مراكز الحجر الصحي للحالات الطارئة".

واضاف البيان، "وزارة الصحة، تعلن وبموجب البيانات الواردة من منظمة الصحة العالمية، فعالية اللقاحات التي تم توريدها، وتؤكد عدم تسجيل أية حالات جانبية سلبية في العراق لأي مواطن بسبب تلقي اللقاحات".

وبحسب البيان، دعت الخلية "وسائل الاعلام المحلية كافة، ومنظمات المجتمع المدني؛ لحث المواطنين على الإسراع لتلقي اللقاح؛ من أجل كبح جماح الموجة الثالثة قبل دخولها.

واوضح البيان، ان "الموجة الثالثة تُعدُّمن أخطر الموجات التي يشهدها العراق؛ إذ تؤكد منظمة الصحة العالمية أنها ربما تشهد انتشارا هو الأكبر في العراق منذ دخول هذا الوباء البلد في 2020".