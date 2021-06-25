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القصف التركي "يحاصر" سكان قرية في دهوك: "لا خروج منذ يومين"


أفاد قريون في قضاء العمادية، شمال محافظة دهوك، الجمعة (25 حزيران 2021)، بأن الغارات الجوية التركية "المستمرة منذ يومين" باتت تحاصرهم وتمنعهم من التحرك.

وقال مختار قرية "مزي" حجي طاهر لموقع IQ NEWS: "نحن محاصرون ولانتمكن من الخروج من قريتنا خشية من استهدافنا من الطائرات الحربية التركية، حيث يتعرض محيط القرية لقصف يتكرر بين وقت وآخر، منذ يومين". 

وتقع قرية "مزي" التابعة لقضاء العمادية في سفوح جبل كارة شمالي محافظة دهوك، وكانت القوات التركية نفذت في في وقت سابق عملية عسكرية في المنطقة ذاتها، ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وأضاف  مختار القرية، أن "السكان لايتمكنون من الخروج لممارسة أعمالهم في حقولهم الزراعية ورعي مواشيهم نهائياً خشية من الاستهداف".

وتابع طاهر، أن "نحو 20 صاروخاً سقطن حتى الآن في محيط قرية (مزي)، ما آثار الفزع بين السكان وبات الكثير منهم يفكرون بترك القرية واللجوء إلى مكان أكثر أمناً"، داعياً الجهات العراقية المعنية للتدخل في وقف الهجمات".

 

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