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قوات الحشد الشعبي لواء ٢٤ تقتل الارهابي " اسامه علي الناحر " في محافظة ديالى قضاء المقداديه الذي يعد واحد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية منذ عام ٢٠٠٦ .
وكالة انباء براثا
76
2021-06-25
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قوات الحشد الشعبي لواء ٢٤ تقتل الارهابي " اسامه علي الناحر " في محافظة ديالى قضاء المقداديه الذي يعد واحد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية منذ عام ٢٠٠٦ .
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