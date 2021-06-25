طالبة جامعية "تبتز" زميلاتها وتأخذ أموالاً ومصوغات ذهبية منهن في بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية، الجمعة (25 حزيران 2021)، وقف عمليات ابتزاز الكتروني "تنفذها" طالبة جامعية بحق زميلاتها في الدراسة، في بغداد.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان إن مفارزها "تمكنت من احباط وإيقاف عمليات ابتزاز الكتروني نفذتها طالبة بحق زميلات لها بسكن داخلي خاص في احدى الجامعات ببغداد، حيث قامت بتهديدهن بنشر صور ومقاطع فيديوية وتسجيلات صوتية خاصة بهن مقابل مبالغ ومصوغات ذهبية استولت عليها منهن".

وأضافت، أن "المفرزة استطاعت مواجهة المبتزة بأدلة الادانة، واتخذت بحقها الإجراءات اللازمة بعد أن تم حذف محتوى الابتزاز من هاتفها".