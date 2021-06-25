إحالة قائد فرقة وآمر لواء وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة بإحالة قائد الفرقة الخامسة وآمر اللواء ٢٠ وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق، على خلفية استشهاد 5 منتسبين في محافظة كركوك.

وقال المصدر إنه "بأمر القائد العام للقوات المسلحة، تم إحالة قائد الفرقة الخامسة وآمر اللواء ٢٠ وعدد من ضباط الاستخبارات إلى التحقيق".

وفي وقت سابق من يوم مس، أفاد مصدر أمني، باستشهاد خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في محافظة كركوك.

وقال المصدر ، إن "رتلاً للشرطة الاتحادية تعرض لانفجار عبوة في وادي الحمامات بمحافظة كركوك". وأضاف المصدر أن "الانفجار اسفر عن استشهاد خمسة عناصر من الرتل".