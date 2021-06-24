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رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان يشجب ويستنكر قرار وزارة العدل الأمريكية بغلق عدد المواقع الإلكترونية الخبرية العراقية


شجب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الدكتور عقيل المنصوري الموسوي قرار وزارة العدل الأمريكية بغلق عدد من المواقع الخبرية العراقية التي تبث عبر الانترنت.

واستنكر الموسوي، في بيان صحفي، آلية حجب هذه المواقع دون ذكر الأسباب، معتبرا" اياها انتهاكا" صارخا" لحقوق الانسان ومخالفة بالمضمون ما ورد في (الاعلان العالي لحقوق الانسان /مادة 19) منه والتي كفلت الحق بحرية الرأي والتعبير، واعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

 رئيس المفوضية طالب هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الخارجية العراقيتين ، لاتخاذ موقف رسمي ونقض القرار باعتباره يمثل مؤشراً طارئاً، يتعارض ومبادئ حقوق الإنسان والأمن القومي والنظام العام، ويستهدف حقوق شريحة مهمة في المجتمع العراقي.

ودعا رئيس المفوضية، الجهات العراقية المتضررة من القرار، برفع دعاوى قضائية تجاه الجهات المتسببة ومطالبة الحكومة العراقية بتخصيص فضاء رقمي رصين يضم الجميع، ودون تمييز، يوفر الضمانات القانونية والتقنية لحماية عمل المؤسسات الصحفية العاملة في العراق، مبينا" استعداد مفوضية حقوق الانسان في العراق ، لتلقى الشكاوى بالخصوص واحالتها الى الادعاء العام.

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رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان يشجب ويستنكر قرار وزارة العدل الأمريكية بغلق عدد المواقع الإلكترونية الخبرية العراقية
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