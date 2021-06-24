القبض على اثنين من ارهابيي داعش "الخطرين" في كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، القبض على عنصرين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان أنه" بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من تنفيذ عملية استباقية في محافظة كركوك".

وأضافت، انه "تم إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وهما من الإرهابيين الخطرين".

واشارت الى، ان "الارهابيين عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك، والصادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".