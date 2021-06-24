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القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بالسرقة في بغداد


أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخر بالسرقة في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان  أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بأبتزاز فتاة وتهديدها عدة مرات بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس آب وقيامه بأخذ مبلغ ثلاثة ملايين دينار منها بالاكراه مقابل عدم النشر".

واضاف البيان، أن "المتهم تم تدوين اقواله وعرضه على انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٣٤) من قانون العقوبات ".

ومن جانب آخر "ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام التاجي القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ قيمته ثلاثة آلاف دولار امريكي من داخل دار تعود لأحد المواطنين في منطقة التاجي".

واشار البيان، الى انه "تم تدوين اقوال المتهم بالاعتراف عن جريمة السرقة وصدقت قضائيا وفق أحكام المادة (٤٤٣) من قانون العقوبات وتم اجراء كشف الدلالة للمتهم وجاء مطابقا للحقيقة وتقديم المتهم للقضاء لينال جزاءه العادل".

 

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