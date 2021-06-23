صادقون: الحكومة تتحدث عن الفساد وتضع خطط فاشلة ضحيتها المواطن

علقت النائب عن كتلة الصادقون النيابية اكتفاء الحسناوي، على اهمال الصناعة الوطنية ورفع قيمة الدولار.
وقالت الحسناوي في تغريدة عبر تويتر: "لو كانت الحكومات السابقة والحالية تهتم بالعلم من خلال استثمار الاختراعات والبحوث والاطاريح لكان العراق الان الاول بالتقدم الصناعي عربياً".
واضافت، ان"الاعتماد على النفط فقط، ورفع قيمة الدولار خطط فاشلة والضحية المواطن البسيط ويتحدثون عن الفساد!، واهمال الصناعة الوطنية
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