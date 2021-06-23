تصريح مفاجئ من مفوضية الانتخابات بشأن المرشحين

رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، أن يصل عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي الى اكثر من مئة مرشح.

وقال مدير الاعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، في تصريحات للصحيفة الرسمية إن العدد لم يُحدد بدقة لغاية الان لوجود طلبات كثيرة قد تُرفض"، مرجحا أن يصل عدد المرشحين المنسحبين من السباق الانتخابي الى اكثر من مئة مرشح.

واضاف انه "لا يجوز التراجع عن قرار الانسحاب، ويجب أن يقترن بموافقة المرشح والحزب اذا كان المنسحب منتمياً لحزب أو تحالف"، مبينا ان "المفوضية لا شأن لها بسبب الانسحاب سواء كان الانسحاب بقرار شخصي أو تحت ضغوطات".

واشار إلى أن "المهم لديها هو أن يكون طلب الانسحاب على وفق الضوابط".