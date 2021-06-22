في ظل وعود حكومة الكاظمي المزيفه !! انهيار المنظومة الكهربائية في عدد من محافظات العراق !!

متابعة / ظاهر العقيلي

شهدت المنظومة الكهربائية في العاصمة بغداد وعدد من محافظات العراق الوسطى والجنوبية انهيارا تاما ادى الى قطع التيار الكهربائي بصورة سريعة وبوقت واحد تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف !!

ومن جانبه اكد مراقبون ان ما حصل اليوم من انهيار في المنظومة الكهربائية يدل على كذب وعود بن مشتت الكاظمي وزيف كلامه الاعلامي الذي يمرره على السذج والمغفلين امثاله .

هذا وقد بينت وزارة الكهرباء حدوث عارض فني طاريء في محطة الامين التحويلية ٤٠٠ ك.ف يتسبب بإنطفاء المنظومة الوطنية شملت محافظة واسط والمحافظات الجنوبية حسب قولها !!

واكدت ان هذا العارض اثر بشكل كبير على وضع المنظومة في المحافظات الجنوبية وواسط وبغداد !!