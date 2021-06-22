الاستخبارات العسكرية تداهم مخبأ يضم محطة لاسلكية لداعش جنوب الرطبة بالانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، مداهمة مخبأ يضم محطة لاسلكية لداعش الارهابي جنوب الرطبة بالانبار.

وذكرت الخلية في بيان انه "بناءً على معلومات استخبارية غاية بالدقة لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة - اكدت وجود مخبأ يضم محطة لاسلكية لعصابات داعش الارهابية في منطقة البو زعيتر جنوب قضاء الرطبة بالانبار ".

وواضافت، انه "على ضوء ذلك تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وقوة من لواء المشاة الاول واستخبارات الفوج الثاني منه بمداهمة المخبأ، تمكنت من ضبط المحطة ومحتوياتها المكونة من 5 حاكيات موتورولا، و 6 كيبلات تشغيل اجهزة اتصال، 2 اجهزة اتصال تُحمل بالعجلة، جهاز باريت يُحمل بالعجلة، و3 اخمصات بنادق، فيما تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها"