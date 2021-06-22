التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين

اقترحت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء (22 حزيران 2021)، بدء العام الدراسي الجديد في منتصف أيلول القادم، فيما أكدت وجود خطة لتطعيم الطلبة فوق 18 عاماً ضد فيروس كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن رئيس اللجنة قصي الياسري، عن لجنته "شددت على ضرورة أن يكون الدوام حضورياً في العام المقبل لكافة المراحل، في حال استمرار عدد الإصابات بهذا الوضع، مع الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا".

وأضاف الياسري، ان "وزارة الصحة لديها خطة لتلقيح الطلبة فوق سن 18 عاماً إضافة الى الكوادر التعليمية والتدريسية"، مبيناً ان "اجتماعاً سيعقد بعد انتهاء امتحانات المرحلة الاعدادية لتحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد".

ولفت غلى أن "لجنة التربية النيابية ترى أن يبدأ العام الدراسي في منتصف شهر أيلول القادم".

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في تشرين الأول المقبل، وفق المخطط له.