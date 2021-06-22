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التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين


اقترحت لجنة التربية النيابية، الثلاثاء (22 حزيران 2021)، بدء العام الدراسي الجديد في منتصف أيلول القادم، فيما أكدت وجود خطة لتطعيم الطلبة فوق 18 عاماً ضد فيروس كورونا

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن رئيس اللجنة قصي الياسري، عن لجنته "شددت على ضرورة أن يكون الدوام حضورياً في العام المقبل لكافة المراحل، في حال استمرار عدد الإصابات بهذا الوضع، مع الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا".

وأضاف الياسري، ان "وزارة الصحة لديها خطة  لتلقيح الطلبة فوق سن 18 عاماً إضافة الى الكوادر التعليمية والتدريسية"، مبيناً ان "اجتماعاً سيعقد بعد انتهاء امتحانات المرحلة الاعدادية لتحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد".

ولفت غلى أن "لجنة التربية النيابية ترى أن يبدأ العام الدراسي في منتصف شهر أيلول القادم".

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في تشرين الأول المقبل، وفق المخطط له.

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التعليقات
وزارة الحذف والتقليص
2021-06-22
وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير باغلب كادرها الذي لم يحرق مادة ان ينسف عمران بل احرق نسلا واضاع جيلاً . عام دراسي مبكر ايها الفشلة يامن قلص المناهج ولم يكملها يامن لم يتنكن من تنسيق امتحانات سوية بالية نظيفة يامن جعل الطلبة في رهانات نعتمد نصف السنة ام لا هل ان الدول انتهجت سياسة كسياستنا الفاشلة في التعليم
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التربية النيابية تقترح موعداً مبكراً لبدء العام الدراسي القادم: خطة لتلقيح الطلبة البالغين
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التعليقات
وزارة الحذف والتقليص : وزارة التربية اثبتت فشل ذريع على جميع الاصعدة وعلقت فشلها على فايروس كرونا ..... وزارة بلا ضمير ...
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