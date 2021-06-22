عطب في جهاز تبريد يشعل حريقاً داخل كلية شمالي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء (22 حزيران 2021)، إخماد حريق اندلع داخل كبية "التربية الأساسية" في منطقة سبع أبكار، شمالي بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن فرقها "اخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل قاعة دراسية لقسم التصميم في كلية التربية الأساسية في منطقة سبع ابكار شمال بغداد".

وأضافت، أن "الفرق طوقت النيران وابعدت خطرها عن اروقة الكلية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشارت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي داخل نقطة تشغل جهاز التكييف".