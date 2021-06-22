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بدعم خارجي.. الكشف عن اجتماعات غير معلنة في اربيل لبحث اقليم الانبار


كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، الثلاثاء ، عن اجتماعات غير معلنة شهدتها محافظة اربيل بحضور شخصيات عشائرية من الانبار لمناقشة مراحل انشاء اقليم الانبار وبدعم من جهات خارجية .

وقال المصدر ان ” جهات متنفذة تعمل على ترسيخ فكرة الاقليم لدى سكان الانبار من خلال عقد اجتماعات سرية داخل المحافظة وفي محافظة اربيل وبدعم من جهات خارجية من اجل الاستحواذ على ثروات المحافظة بعد اعلانها بانها تمتلك اكبر مخزون من المشتقات النفطية في المناطق الغربية “.

واضاف المصدر ان” عدد من شيوخ ووجهاء الانبار حضروا الى تلك المؤتمرات الا ان البعض منهم رفض هذه الفكرة واصفين اياها بانه تندرج ضمن المشاريع الطائفية وتؤسس لدويلات صغيرة تكون عرضة للتدخل الخارجي”.

وأشار الى أن “هذه الجهات تقوم بإعداد خطة لإنشاء اقليم الانبار وتؤكد ان خطواتها في ترسيخ فكرة الاقليم ماضية رغم معارضة العديد من مختلف شرائح المجتمع الانباري”، مبينا ان “عمل هذه الجهات يتسم بالسرية التامة واختيار الشخصيات يخضع لمراحل اقناع لحين ترسيخ الفكرة “.

يشار الى ان مشروع اقليم الانبار الذي تبناه الحزب الاسلامي سابقا فشل في كسب التأييد الجماهيري بعد رفضهم لهذه المشروع الذين اطلق عليه بالمشروع الطائفي. 

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بدعم خارجي.. الكشف عن اجتماعات غير معلنة في اربيل لبحث اقليم الانبار
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