نائبة كردية: فوضى السلاح المنفلت تغزو كردستان

نددت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الثلاثاء، باعتداء قوة من حماية أحد المسؤولين في الإقليم على مفرزة للآسايش في السليمانية ليلة أمس.

وقالت رجب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فوضى السلاح المنفلت واستهتار المسؤولين في الإقليم وعوائلهم تزايدت دون وجود رادع حقيقي من قبل الأجهزة الأمنية لتلك التصرفات”.

وأضافت أن “قيام حماية نائب رئيس الإقليم بالاعتداء على مفرزة تمارس عملها بشكل مهني وطبيعي يعد تجاوزا خطيرا على الوضع الأمني، ولكن كالعادة سيتم لفلفلة الموضوع والتغطية عليه، لآن المسؤولين في الحزبين الحاكمين هما فوق السلطة والقانون”.

وكانت اشتباكات قد وقت ليلة أمس بين قوة من الآسايش وحماية نائب رئيس الإقليم جعفر شيخ مصطفى في السليمانية، مما أدى لإصابة 6 أشخاص أحدهم حالته خطيرة.