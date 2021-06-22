روسيا تطالب بمعاقبة أميركا اقتصاديا على جرائمها في العراق

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بمعاقبة الولايات المتحدة على جرائمها في العراق ويوغوسلافيا وعلى ملايين القتلى والمشوهين حول العالم .

ونقل موقع برناسا لاتينا في خبر ترجمته عن زاخاروفا قولها على ملفها الشخصي على موقع التلغرام ” منذ متى اصبحت الولايات المتحدة تعيش على احترام القوانين ؟ ان سلوكها في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تعسفي محض”.

واضافت انه ” بعد فرض العقوبات الاقتصادية على الولايات المتحدة لما قامت به من جرائم في العراق ويوغوسلافيا والملايين من القتلى والمشوهين حول العالم ، حينها يمكنها ان تتحدث عن القانون “.

وجاء رد زاخاروفا تعليقا على رد المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي التي قالت إن” قمة جنيف بين الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تحدث أي تغيير في سياسة عقوبات واشنطن ضد موسكو”، ووفقًا لباساكي ، فإن “القانون يتطلب” أن تستمر الولايات المتحدة في التفكير في فرض قيود جديدة على روسيا فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية. .