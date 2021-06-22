نائب: البرلمان سيخفق في اكمال نصابه اليوم لانشغاله في الدعاية الانتخابية

استبعد النائب عن اتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر، نجاح البرلمان في اكمال نصابه خلال جلسة اليوم، مبينا ان اكثر من 200 نائبا مرشحا للانتخابات المقبلة يتغيبون بشكل مستمر.

وقال كوجر في تصريح صحفي ان “المجلس ومنذ فترة يخفق في عقد جلساته لان اكثر من 200 من اعضائه الحاليين مرشحين للانتخابات المقبلة المقرر اجراءها في 10/10/2021″.

واضاف كوجر ان ” النواب منشغلون بالدعاية الانتخابية ولا يمكن للمجلس عقد اي جلسة منذ فترة بسبب سفر النواب الى خارج بغداد”.

واوضح ان ” جلسة اليوم الثلاثاء، لن تشهد اكمال نصابها وسيتم مناقشة بعض القوانين دون التصويت عليها ومن ثم رفع الجلسة كالعادة الى وقتا اخر”