حرب: حل مجلس النواب من صلاحيات رئيس الجمهورية قبيل الانتخابات بـ60 يوما

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين ، إن حل مجلس النواب من صلاحيات رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء قبل الانتخابات بـ60 يومياً.

وقال حرب في تصريح صحفي إن ” حل مجلس النواب من صلاحيات رئيس الجمهورية حصراً بتوصيات من مجلس الوزراء لتكون المدة قبيل الانتخابات بـ60 يوماً فقط“ مبيناً ان ” على البرلمان حل نفسه في تاريخ 2021/8/11 “.

واضاف ان ” صلاحية حل مجلس النواب مخولة لرئيس الجمهورية وبتوصية من مجلس الوزراء وعلى البرلمان ان يحل نفسه في التاريخ المذكور“.

يذكر ان الانتخابات التشريعية من المزمع اجراءها في 2022/10/10 ،اكتوبر المقبل مما يسمح لحل مجلس النواب قبل موعد الانتخابات ب60 يوماً .