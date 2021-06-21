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النزاهة تحبط عمليَّة كبرى للتلاعب بأوليات عقاراتٍ بعشرات المليارات في النجف


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إحباط عمليَّةٍ كبرى للتلاعب بأوليَّات عقاراتٍ بعشرات المليارات من الدنانير في محافظة النجف الأشرف، مشيرة الى ضبط أربعة متهمين بعمليَّة التلاعب.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بـ"تمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف، بعد انتقاله إلى بلديَّة النجف، من ضبط كتب التقدير لــ(135) عقاراً تقع في مواقع متميزةٍ فى المحافظة، الْمُذَيَّلَة بتواقيع المتهمين الحقيقيَّة، الذين مارسوا بدورهم الضغط؛ لغرض إعطاء صادر لتلك الكتب".

وأضافت الدائرة، أنه "تم ضبط أربعةٍ من المتورطين في عمليَّة التلاعب، وبعد إجراء التحقيقات الأوليَّة تبيَّن أن الكتب غير صحيحةٍ ونُظِّمَتْ بناءً على أولياتٍ وهميَّةٍ وغير صحيحةٍ لتلك العقارات، كما تمَّ ضبط سندات ومحاضر كشف وخرائط عقاراتٍ مرافقة بتلك الكتب اتَّضَحَ أنها غير صحيحةٍ أيضاً (وهميَّة)".

ولفتت إلى أن "قيمة تلك العقارات التي تم كشف التلاعب بها وإعادتها إلى البلديَّة والمحافظة عليها تُقَدَّرُ بــ(٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار عراقي".

واشارت الدائرة الى، إنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة وتفاصيلها، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق المختصِّ؛ بغية تصديق أقوالهم قضائياً، وإصدار القرارات المناسبة بحقهم"

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار في موقع متميز عائد لبلديَّة النجف بمعاملةٍ مزورةٍ، تبلغ قيمته نصف مليار دينار، لافتةً إلى كشفها التزوير في صور القيد والكتب الرسميَّة الصادرة عن بلديَّة وتسجيل عقاري المحافظة.

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