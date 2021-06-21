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القبض على ارهابيين من داعش نفذوا جريمة اغتيال مختار منطقة في كركوك بينهم امراءة


اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القاء القبض على منفذي جريمة اغتيال مختار منطقة الجلام في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ، ان "فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القى القبض على ثلاثة ارهابيين من بينهم امرأة منفذي عملية اغتيال مختار منطقة الجلام المدعو ( ع خ أ) والذين اعترفوا بقيامهم بجرمهم الشني".

واضاف ان "الارهابيين الذين القي القبض عليهم مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهم من عوائل معروفة الولاء لعصابات داعش".

واكد البيان انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضايا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

يشار الى ان جريمة الاغتيال حدثت 18 من نيسان 2021 .

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