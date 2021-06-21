مطالبات نيابية حقوقية بمقاضاة واشنطن بسبب دورها التخريبي في العراق

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاثنين، الحكومة والقوى السياسية إلى رفع دعوى قضائية ضد واشنطن بسبب دورها التخريبي في دعم التنظيمات الارهابية في العراق .

وقال عضو اللجنة النائب أحمد الكناني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأدلة كشفت عن قيام واشنطن بدعم الإرهاب في العراق وهناك اعترافات من قبل واشنطن نفسها بدعم داعش في احتلال العراق لإسقاط الحكومة”.

وأتهم الكناني “قيام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية والبعثية عام 2014 والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من ابناء الشعب العراقي”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر أكد في تصريح سابق، أن مجزرة سبايكر من ابشع جرائم العصر الحديث التي ارتكبها داعش وازلام النظام السابق, محذرا القوى السياسية من تغلغل ازلام النظام السابق في صفوفها من جديد.