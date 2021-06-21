فنلندا ترفض تسليم مطلوبين بمجزرة سبايكر للعراق

كشف مدير شرطة الانتربول العراقية اللواء صادق فرج، الاثنين، عن رفض فنلندا تسليم اثنين من المطلوبين بمجزرة تكرين (سبايكر) للحكومة العراقية، فيما أشار الى اعتقال مطلوب آخر انتقل بين دولتين اوربيتين.

وقال فرج في حوار إن “فنلندا رفضت تسليم اثنين من المطلوبين بمجزرة سبايكر الى السلطات العراقية”.

وأضاف فرج، أن “احد المتهمين بجريمة سبايكر هرب من فرنسا الى المانيا وتم اعتقاله هناك”، مشيرا الى أن “تركيا اعتقلت ايضا احد المتهمين بجريمة سبايكر”.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب السابق رعد الماس أكد في تصريح سابق ان العشرات من المتهمين بمجزرة سبايكر في مدينة تكريت لايزالون طلقاء.