العصائب: حكومة الكاظمي ليس لديها اي رغبة لاخراج القوات الأمريكية

اكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب أهل محمود الربيعي، الاثنين، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة في مسالة جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق.

وقال الربيعي في تصريح صحفي، إن “الحكومة ليس بمقدورها تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بجدولة الاحتلال الأمريكي من العراق”، مبينا أن “تأخر جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق ينساغ مع إرادة ورغبة الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشار الربيعي إلى أن “العديد من الاطراف السياسية والحكومية غير جادة وبعضها غير راغب في إخراج القوات الأمريكية من البلاد”.

وكان النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني أكد في تصريح سابق ان من يبحث عن الدولة القوية عليه أن يدفع باتجاه اخراج القوات الاجنبية.