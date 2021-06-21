الإعلام الأمني تعلن اعتقال أبرز "العناصر الارهابية" في الفلوجة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن اعتقال أبرز "العناصر الارهابية" في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية نفذت استناداً لمعلومات لاحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار - والتي اشارت لتواجد احد الارهابيين البارزين لما كانت تسمى (كواسر الانبار) المرتبطة بعصابات داعش الارهابي في قضاء الكرمة وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت أنه "نتيجةً لتلك المعلومات شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٤٠ واستخبارات الفوج الثاني منه نحو الهدف ومراقبته والقبض علية بكمين محكم نصب له في احدى مناطق القضاء المذكور".