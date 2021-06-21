“داعش” الارهابي يجني مليون دولار كـ”اتاوات” من أهالي الطارمية

كشفت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، الاثنين، عن ارقام صادمة بشأن المبالغ التي يجنبها تنظيم “ داعش” الاجرامي كـ”اتاوات” من أهالي قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال عضو القيادة عباس الزيدي في حوار إن “تنظيم داعش الاجرامي يأخذ اكثر من مليون دولار اتاوات من اهالي الطارمية”، مشيرا الى أن “الضخ المالي السعودي والاردني والبعثي يدعم داعش في الطارمية”.

وافصح الزيدي عن “وجود خط رغد صدام وداعش في الطارمية”، لافتا الى ان “القضاء على الارهاب في الطارمية يحتاج الى عدم تدخل سياسي”.

وكان النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أكد في تصريح سابق أن بيئة ومحيط قضاء الطارمية الواقع في اطراف بغداد هي بيئة حاضنة للارهاب وخلاياه.