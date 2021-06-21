الانتربول: اكثر المطلوبين للعراق يتواجدين في الاردن والامارات وتركيا

كشف مدير شرطة الانتربول العراقية اللواء صادق فرج، الاثنين، عن ابرز الدول التي تضم على أراضيها المطلوبين للعراق، مؤكدا أنها غالبيتهم يتواجدون في الاردن والامارات وتركيا.

وقال فرج في حوار إن “الانتربول العراقي يعمل بالتعاون مع القضاء ووزارة الخارجية”، مبينا أنه “لدينا قاعدة بيانات كاملة عن كافة المطلوبين للقضاء العراقي”.

وأضاف ان “اكثر المطلوبين للعراق متواجدين في الاردن والامارات وتركيا”، مشيرا الى أن “القضاء في كل دول هو المسؤول عن تسليم المطلوبين للعراق”.

وتابع، أنه “طرحنا تشكيل لجنة من القضاء العراقي والانتربول للتفاوض مع الدول لتسليم المطلوبين”.