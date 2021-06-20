النائب محمد البلداوي : : الحكومة تعمل ضد الشعب بكل قراراتها

بين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، الاحد، ان الحكومة تاخذ الامور من الجانب الاخر كما حدث في مسألة عودة الارهاب ومسألة المفسوخة عقودهم وملفات اخرى.

وقال البلداوي في تصريح صحفي إن ” على الشعب ان يطالب بعكس ما يتمنى لان الحكومة تستجيب دائما لعكس مطالبه، كما حدث عندما تم رفض عودة عوائل الارهاب فاتت الحكومة بهم الى المناطق المحررة، وكذلك بشأن عوة المفسوخة عقودهم ومحاسبة الفاسدين“.

وبين ان ” اهالي المناطق المحررة يشعرون ان الكاظمي يعمل بالضد منهم بسبب نقل عوائل داعش اليهم مرة اخر وبعد مطالباتهم ورفضهم الكبير لم يعلق او يسمع لهم شيء “.

واشار الى ان ” الحكومة تعمل ضد الشعب بكل مطالبهم وخصوصاً نقل عوائل الارهاب ،مبيناً ان ” نقل عوائل الارهاب ليست مجاملة واهالي المناطق المحررة مستاءين من قرار الحكومة”.

يذكر ان حكومة الكاظمي قامت بنقل عوائل الارهاب من مخيم الهول الى الجدعة وضربت رفض الشعب والاهالي بعرض الحائط.