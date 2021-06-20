لجنة نيابية تطالب باجراءات حكومية مشددة على المتلاعبين بأسعار المنتجات الحيوانية

طالبت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الأحد، بتشديد الإجراءات الرقابية على المنتجات الحيوانية، وتقديم المتلاعبين بالأسعار للقضاء.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، أن لجنته "طالبت الحكومة والجهات المعنية الى تشديد الإجراءات الرقابية وتقديم المتلاعين بالأسعار للقضاء بعد الارتفاع باسعار المنتجات الحيوانية".

وأضاف، أن "أسعار المنتجات الحيوانية المحلية من بيض ودجاج شهدت خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا أثر بشكل واضح على عموم المواطنين".

وتابع الشمري، أن "هناك مطالبات شعبية بعودة الاستيراد وخاصة البيض من أجل كبح الارتفاع الكبير بالمنتج المحلي والذي يقوم به بعض ضعاف النفوس الذي همهم الوحيد الاثراء الفاحش على حساب المواطنين".

وشدد على "ضرورة أن توسع الوزارة منافذ البيع المباشر للمواطنين وبسعر مناسب لبيض المائدة والدجاج والبدء باتخاذ الإجراءات القانونية لكل متلاعب بالأسعار الموضوعة حكوميا".