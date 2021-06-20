توضيح جديد من التربية بشأن تقليص المناهج وموعد امتحانات الصفوف المنتهية

ردَّت وزارة التربية، اليوم الأحد، على المطالبات النيابية بشأن تقليص المناهج للصفوف المنتهية وتغيير موعدة الامتحانات الوزارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح للوكالة الرسمية ، إن "الوزارة أعلنت منذ بداية العام الدراسي عن تكييف المناهج الدراسية للمراحل كافة ومنها المنتهيتان: (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي)"، مبيناً أن "هذا التكييف جاء وفق مصفوفات على المدى العامودي والافقي".

واضاف، أن "التكييف حصل وفق الضوابط والمعايير التي تحافظ على القيمة العلمية في المناهج الدراسية"، لافتاً الى أن "الوزارة اعتمدت آليات في تحديد موعد الامتحانات ولديها معطيات من خلالها تضع الجداول الخاصة بالامتحانات".

وتابع، انه "في حال تم تحديد موعد الامتحانات الوزارية في الأول من أيلول ستكون هناك اشكالات قد تعيق امتحانات الدور الثاني وللعام الدراسي الجديد وكذلك المناسبات والدوام في الجامعات كلها تؤثر على وضع الجداول الامتحانية".

وأكد فاروق أن "الجدول الامتحانات حتى الآن هو يوم 27 تموز للصف السادس الاعدادي و 4 تموز للثالث المتوسط".

وحددت وزارة التربية في وقت سابق، موعد امتحانات الصفوف المنتهية حيث باشرت امتحانات السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، اما امتحانات مرحلة الثالث المتوسط ستكون يوم الأحد 4/ 7/ 2021، وامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.