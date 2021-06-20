الكشف عن رسالة سنية للكاظمي لمنع الحلبوسي من التلاعب في الادارات المحلية

كشف مصدر سياسي مطلع، الاحد، عن قرب انعقاد اجتماع بين القوى السياسية السنية من اجل دراسة تداعيات التغييرات الادارية في المحافظات بدافع انتخابي، مبينا ان الاجتماع سيرسل رسالة الى الحكومة لمنع التغييرات التي يجريها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عصر اليوم سيشهد اجتماعا لاغلب القيادات السياسية السنية باستثناء تحالف تقدم من اجل دراسة التغييرات الادارية في المحافظات وتداعياتها على الانتخابات”.

واضاف ان “مدراء التربية والصحة وغيرها في المحافظات السنية تم استبدالهم فضلا عن منح بعض وكالات الوزراء لمرشحي تقدم الذي يراسه ما ادى الى سخط سياسي بين القوى السنية”.

واوضح ان “الاجتماع سيخرج بتوصيات لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لايقاف التغييرات الادارية التي شهدتها المحافظات وايقاف الحلبوسي من التدخل في الاداء الحكومي”.

وشهدت محافظات ذات الغالبية السنية عدة تظاهرات واعتصامات احتجاجا على استبدال بعض المدراء في دوائر خدمية معينة ليشغلها اشخاص مقربون من الحلبوسي وحزبه