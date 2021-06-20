الخارجية النيابية تحذر من “مخطط” لنقل الارهابيين الاجانب الى العراق

حذرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الاحد، من مخطط نقل الارهابيين من الجنسيات الاجنبية من مخيم الهول في سورية الى الجدعة في العراق، مشددة على ضرورة ارسالهم الى دولهم وتخليص العراق من ارهابهم.

وقال عضو اللجنة النائب عامر الفايز في تصريح صحفي ان “الارهابيين من الجنسيات غير العراقية يشكلون خطراً كبيرا على امن البلاد، وينبغي عدم نقلهم من مخيم الهول الى الجدعة بمحافظة نينوى”.

واضاف الفايز، ان “الارهابيين العراقيين الذين تم المجيء بهم من سورية الى العراق، قد يتم الاستفادة منهم انتخابيا من قبل بعض الاطراف الساعة للوصول الى السلطة”.

وأشار الى ان “نقل الارهابيين يشكل خطرا على امن البلاد، وينبغي تدارك الامور واخراج الاجانب منهم وتسليمهم الى دولهم، والتعامل مع العراقيين منهم لضمان امن واستقرار العراق والتخلص من شرهم”.