العصائب: 3 اطراف دولية ترعى قضية إقليم الانبار

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق حسين علي الشيحاني، الاحد، امريكا واسرائيل والإمارات بتتصدر المشهد كراعية لاقليم الانبار مع قرب الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقال الشيحاني في تصريح صحفي، إن “الأصوات النشاز التي انتشرت مؤخرا المطالبة بإنشاء إقليم طائفي في الانبار ما هو الا محاولة واضحة لإدامة التواجد العسكري الأمريكي في المحافظة”.

وأضاف أن “محاولة انشاء اقليم الانبار تاتي بدفع إماراتي صهيوني كما هو مفضوح وواضح بتمزيق العراق”.

وأشار الشيحاني إلى أن “اصحاب هذا المشروع واهمون اذا كانوا يعتقدون حصولهم على اصوات انتخابية من خلال اقليم الانبار بل ستفقدهم مواقعهم السياسية خلال الانتخايات المقبلة”.

وكان النائب عن محافظة الانبار عبد الله الخربيط قال في تصريحات صحفية سابقة، إن إقليم الانبار تم حسم أمره ولم يتبق سوى الاستفتاء الشعبي، مبينا أن رئيس إقليم الانبار سيكون محمد الحلبوسي.