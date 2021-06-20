الفتح: عهد رئيسي سيكون نافذة لعلاقات محورية بين العراق وايران

رأى تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، أن عهد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي سيكون نافذة حقيقية لقيام علاقات محورية واستراتيجية بين العراق وإيران.

وقال التحالف في بيان، "نتقدم بالتهنئة والتبريك الى الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وشعبا بالانتصار الشعبي الكبير الذي تحقق بمشاركة ملايين الايرانيين وهم يدلون باصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد. كما نهنئ أبراهيم رئيسي بالفوز التاريخي والمليوني الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الايرانية في ملحمة جماهيرية كبرى".

وأضاف البيان "هو تأكيد صريح على المصداقية السياسية والوطنية والاسلامية التي يتمتع بها في اوساط المجتمع الايراني".

وأعرب التحالف عن ثقته، بان "العهد الرئاسي لرئيسي سيكون نافذة حقيقية لقيام علاقات محورية واستراتيجية بين العراق والجمهورية الاسلامية على خلفية المشتركات التاريخية والدينية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وختم البيان "ستبقى الجمهورية الاسلامية وقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي والمتيقظ سندا وعونا لكل المستضعفين وشريكا حقيقيا للشعوب الحرة في الدفاع عن كرامتها واسترجاع حقوقها".