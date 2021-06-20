النائب عن بدر محمد الشبكي : على الحكومة مغادرة الصمت المريب وكشف خفايا التوغل التركي

بالصورة : وزير الدفاع التركي يتبختر في شمال العراق

دعا النائب عن كتلة بدر محمد الشبكي، السبت، الحكومة للافصاح عما يجري إزاء التوغل العسكري التركي في عمق الأراضي العراقية.

وقال الشبكي في تصريح صحفي إن “الجيش التركي استغل انشغال العراق بالحرب على داعش للتوغل في ارضينا”، مضيفا أن “صمت الحكومة المريب يدفع تركيا بالتوغل اكثر داخل العمق الأراضي العراقية”.

ولفت إلى أن “توغل تركيا عمل استفزازي واضح في ظل الصمت الحكومي نحو الاعتداء على ارضينا ذات السيادة”، مشيرا الى أن “تركيا تحاول ترويع المواطنين في شمال العراق لاحتلال جزء كبير من الأراضي العراقية”.

وكان قد طالب عدد من النواب، الحكومة المركزية باتخاذ قرار عاجل لردع تركيا وايقاف زحفها نحو المناطق العراقية الشمالية، مشددين على ضرورة الحفاظ على السيادة وضمان عدم حدوث خروق جديدة.