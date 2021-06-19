حزب كردي يعد قرار رفع سعر الوقود في كردستان “سرقة جديدة”

اعتبر القيادي في حزب العدل الكردستاني ريبوار حمد، السبت، قرار حكومة إقليم كردستان زيادة سعر الوقود مجدداً بأنها سرقة جديدة.

وقال حمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “رفع سعر الوقود سيساهم بارتفاع الأسعار في الأسواق، لآن حركة السوق تعتمد على التنقل، وهذا يثقل كاهل المواطن مجددا”.

وأضاف أن “المواطن الكردي يتعرض لهجمة كبيرة من قبل أحزاب السلطة التي تستمر في استقطاع رواتب الموظفين، وتؤخر التوزيع وتارة أخرى ترفع نسبة الضرائب والوقود، وكل هذا من آجل استمرار سرقاتها”.

وكان مصدر محلي قد كشف يوم أمس الجمعة، عن رفع حكومة الإقليم لسعر الوقود بنسبة 50 دينار وهو ثاني ارتفاع خلال أقل من شهر