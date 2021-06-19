الصحة توضح بشأن الفطرين "الأسود والأخضر"

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، فيما كشفت عن أربعة أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية إن "الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها"، مبيناً أن "الفطر الأسود لم ينتقل من الهند الى العراق، وإنما عوامل ظهور هذا المرض نفسها موجودة في العراق، وهي الأتربة والتلوث من الأتربة، إضافة الى المرضى الذين يعانون من ضعف المناعة كمرضى السكري ،وخاصة الذين اصيبوا بكورونا".

وأضاف أن "الفطر الأخضر من الممكن أن يحدث في أي بلد، وهو نفس الفطر الأسود"، مشيراً الى أن "هذه الفطريات تسمى حسب الألوان التي تعطيها لون الإصابة ،فهناك الأسود والأخضر والأصفر والأبيض وهي من نفس العائلة".

وأكد عبد الامير أن "هذه الفطريات تنتقل الى الانسان عن طريق الأتربة والتعاون مع الأتربة في المزارع وتنشط في أثناء ضعف مناعة الانسان".