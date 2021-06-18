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التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل للصفوف المنتهية


أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، أن قرار الدخول الشامل للصفوف المنتهية متروك لهيأة الرأي في الوزارة.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "حتى الآن لا وجود لأي قرار يتعلق بالدخول الشامل للصفوف المنتهية، وأن الامر متروك لهيأة الرأي"، مشيرا إلى أن "العام الدراسي الجديد سينطلق مطلع تشرين الأول المقبل"، مبينا أنه "ستتم مباشرة الملاكات التربوية منتصف شهر أيلول، وسيتم خلال هذا العام تلقيح الكوادر التدريسية والطلبة ضد فيروس كورونا".

من جانب آخر، أشار القيسي الى أن "اكثر من 14 مديرية من مديريات التربية في مختلف المحافظات أرسلت أسماء محاضريها الى وزارة المالية مع الكلف المالية للمحاضرين، ولم يتبق سوى 4 او 5 مديريات فقط بسبب اعداد المحاضرين الكبيرة في هذه المديريات".

وأضاف، أنه "تم تهيئة التصاميم للبنى التحتية من اجل بناء الف مدرسة، ولم يبق سوى التعاقد مع الشركات المعنية، الا أن هذا العدد من المدارس ليس كافيا لحل مشكلة الدوام المزدوج ، وأن وزارة التربية بحاجة الى بناء 10 الاف مدرسة جديدة في العراق"، مؤكدا "وجود 21 الف مدرسة في البلاد ، وأن 50 بالمئة منها بحاجة الى ترميم واعادة بناء".

 

وتابع، أن "وزارة التربية بحاجة الى 20 الف مدرسة بين ترميم وبناء جديد"، منوها عن "زيادة اعداد الطلبة بنحو مليون طالب كل عام، وأن المدراس مزدحمة والصفوف مكتظة".

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التربية تحسم الجدل بشأن الدخول الشامل للصفوف المنتهية
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