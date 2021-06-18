إحباط هجوم صاروخي في كركوك

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من إحباط هجومٍ صاروخي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.
وقال الحشد في بيان إن "قوة من اللواء 56 بالحشد الشعبي، أحبطت هجوما صاروخيا إرهابيا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".
وأشارت إلى أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها القوة بناءً على معلومات استخبارية أفادت بوجود عتاد من مخلفات فلول داعش الإرهابي في قرية الهيازعية في قضاء الحويجة وبعد التفتيش والتحري، تم العثور على صاروخ مضاد للدروع بين الادغال جاهز للاطلاق".
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