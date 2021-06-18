بغداد.. دكة عشائرية تطيح بـ"فتى يافع" والشرطة تعتقل المنفذ

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم اقدم على ارتكاب جريمة قتل خلال دكة عشائرية.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعد حصول جريمة الدكة العشائرية والاعتداء على احد منازل المواطنين ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة المنتظر التابع الى قيادة شرطة بغداد وحصلت جريمة قتل اثناء اطلاق النار على المنزل من منفذ الدكة العشائرية حيث لقي شاب من مواليد ٢٠٠٣ حتفه اثناء ذلك".

وأضافت "على الفور وجه قائد شرطة بغداد مديرية شرطة الرصافة بتشكيل فريق عمل ميداني لالقاء القبض على المتهم، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم جمع المعلومات وتدقيقها ومتابعة تحركات المتهم، تم نصب كمين محكم والقاء القبض عليه واصطحابه الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".