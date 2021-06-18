الأخبار

هيأة المنافذ الحدودية: ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار


أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي.

الهيأة قالت في بيان ان "منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكن من ضبط (5) حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها وكذلك في الرسوم الكمركية والضريبية مما سبب هدرا بالمال العام بقيمة (70) مليون دينار عراقي".

واضاف البيان، ان "عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك محطة بوابة البصرة خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

وتابع ان "الحاويات تحتوي على أجهزة (ستلايت) (55000 قطعة) خلافاً لما تم ذكره في المعاملة الكمركية بوجود (صحن ستلايت 1500 كارتون و 4000 كارتون عوازل خزفية) في محتوى الحاويات، وكذلك تم ضبط تزوير في أمر التسليم الصادر من الوكالات البحرية وعدم وجود شهادة مطابقة ووثيقة اطلاق من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".

 

وأكمل البيان انه "تم إحالة ما تم ضبطه إلى مركز شرطة كمرك ام قصر لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين من لجنة الكشف منجزي المعاملة الكمركية خلافاً للضوابط والتعليمات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير من موجة جديدة لكورونا في العراق
إحباط هجوم صاروخي في كركوك
بغداد.. دكة عشائرية تطيح بـ"فتى يافع" والشرطة تعتقل المنفذ
هيأة المنافذ الحدودية: ضبط هدر بالمال العام بمبلغ 70 مليون دينار
الصحة تكشف عن خطة لتقديم لقاحات كورونا في المنازل والمدارس
اعتقال تاجر مخدرات غربي الرمادي
القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران : ليس من مصلحة امريكا استقرار العراق وهي من انقذت داعش
الحشد الشعبي: لم نسجل حالة خطف خلال النصف الاول من العام الجاري في ديالى
الفياض: لا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد "ميليشيا"
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي خلال الـ24 ساعة الماضية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
فيسبوك