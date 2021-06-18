الصحة تكشف عن خطة لتقديم لقاحات كورونا في المنازل والمدارس

اكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وضع خطة مستقبلية تتضمن زيادة كمية اللقاحات الى أكثر من عشرة أضعاف في النصف الثاني من هذا العام مع فتح جميع المراكز الصحية، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتلقيح قرب محلات سكنهم.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية إن "خطة الوزارة المستقبلية تتضمن زيادة كمية اللقاحات الى أكثر من عشرة أضعاف في النصف الثاني من هذا العام مع فتح جميع المراكز الصحية، لإتاحة الفرصة للمواطنين للتلقيح قرب محلات سكنهم"، مبيناً أنه "في حال كان الإقبال ضعيفاً على المراكز الصحية فسنتوجه الى حملات تلقيحية للمنازل".

وأضاف، أنه "في الوقت الحالي لأن اللقاحات ومراكز التلقيح قليلة تكون المراكز مزدحمة"، مشيراً الى أن "هناك خطة بالتعاون مع المؤسسات بارسال فرق تلقيحية لمؤسسات الدولة كالوزارات والدوائر والجامعات والمدارس، إذا كانت بعيدة عن المراكز الصحية".