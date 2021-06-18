اعتقال تاجر مخدرات غربي الرمادي

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار، الجمعة، عن اعتقال تاجر مخدرات وبحوزته 7 صواعق رمانة يدوية وحشوة صاروخ قاذفة وعتاد ومواد تفجير بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .

وقال كسار في تصريح صحفي ان ” ان ” قوة امنية من مفرزة قسم المخدرات والمؤثرات العقيلة في قيادة شرطة الانبار نفذت عملية امنية استباقية على مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود تاجر مخدرات في المنطقة المستهدفة “.

واضاف ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال التاجر وبحوزته 7 صواعق رمانة يدوية وحشوة صاروخ قاذفة و 22 اطلاقة لسلاح بي كي سي وفتيل تفجير ابيض اللون وقارصة كهربائية و 27 كبسولة تي ان اتي و 12 بطارية 9 فولت وكيلو غرام عجينة تي ان تي وجهاز الفا فضلا عن صواعق كهربائية عدد 2 وجهازين موبايل نوع نوكيا مفكك مع قداحة عدد 2 ، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية فيما تم تسليم المواد المضبوطة الى الجهات المعنية “.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار القت القبض قبل ايام على تاجر مخدرات وبحوزته سلاح ناري وكميات كبيرة من المخدرات “.