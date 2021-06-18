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الفياض: الحشد بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة


رئيس هيئة   الحشد الشعبي  فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة، مشيرا الى أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية.

وقال الفياض في كلمة له بالحفل المركزي بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيس الحشد، ان “ الحشد الشعبي يحظى بمكانة سامية وما يزال يُسمَّى بالمقدس”، مؤكدا ان “الحشد سيكون له دور في البناء والإعمار”.

واضاف الفياض انه “نأمل أن نكون عند حسن ظن المرجعية الدينية”، مشددا على ان “الحشد يحظى بقدسية في نفوس الشعب خاصة وأنه قدّم خيرة قادته دفاعا عن العراق”.

وتابع  ان “ الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة، وإنه يمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية”

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